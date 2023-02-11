Солист Coldplay Крис Мартин назвал Рианну лучшей певицей в истории

Барбадосская исполнительница Рианна является лучшей певицей всех времен. Таким мнением поделился фронтмен британской рок-группы Coldplay Крис Мартин, передало издание Page Six.
Артист прокомментировал предстоящее выступление коллеги на Супербоул-2023. При этом он назвал себя большим поклонником Рианны и указал, что только недалекие люди не признают ее лучшей исполнительницей в истории.
«Мы выступали с ней несколько раз, и она все реже и реже просто поет, что делает это событие еще более особенным, и странным образом показывает, что она действительно, действительно хочет это делать», — добавило солист Coldplay.
Меж тем российский певец Григорий Лепс отказался выступать в Соединенных Штатах даже после снятия санкций. Как стало известно, никакие деньги не заставят артиста изменить свое решение.