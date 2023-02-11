Российский посол Борисенко констатировал рост поставок зерна в Египет

Зерно из России поставляется на египетский рынок в более крупных объемах, чем раньше. На этот факт указал в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
По его данным, в текущем сельскохозяйственном году, который стартовал 1 июля 2022 года и окончится 30 июня 2023 года, уровень экспорта из России в Египет способен достичь 8 млн тонн. Причем увеличение транзита происходит вопреки западным ограничениям, обратил внимание дипломат.
Он также сообщил, что объем товарооборота между двумя странами за минувший год, по предварительным расчетам, повысился более чем на 1 млрд долларов по сравнению с итогом 2021 года.