Спортсменка Эрнандес первой в мире проплыла 45-минутную дистанцию в водах Антарктиды

Спортсменка из Чили Барбара Эрнандес проплыла дистанцию в 2,49 километра в водах Антарктиды в обычном купальнике. Она стала первым в мире человеком, который решился на подобный шаг.
Эрнандес готовилась к заплыву на протяжении трех лет. Она заметила, что требовались не только физические, но и психологические тренировки. В возрасте 37 лет спортсменка проплыла 45-минутную дистанцию в воде температурой 2,2 градуса.
«Восстановиться было довольно сложно. У меня было сильное переохлаждение, температура тела опустилась до 27 градусов», — рассказала чилийская пловчиха.
Своим поступком девушка хотела привлечь внимание к защите антарктических вод. Международные организации сейчас проверяют рекорд Эрнандес.
Это уже не первое выдающееся достижение спортсменки. В 2022 гоуд она проплыла морскую милю через пролив Дрейка между Тихим и Атлантическим океанами длиной 5,5 километра, побив рекорд Книги Гиннеса.