Киевский режим активно лоббирует поставки западных танков для нужд украинской арии и заручился одобрением таковой помощи от нескольких стран НАТО. Однако подобная бронетехника не окажет серьезного влияния на ход боевых действий на Украине, заявил американский военный эксперт Майкл Кофман.
Аналитик Майкл Кофман объяснил в интервью немецкому изданию Spiegel, что танки стандартов НАТО не являются «волшебными палочками» для ВСУ и не смогут переломить неблагоприятные для украинских националистов тенденции.
«В боях на территории Украины уже были уничтожены тысячи танков, и я не верю, что западные танки в такой степени превосходят российские по своим качествам, чтобы изменить всю ситуацию», — подчеркнул Кофман.
Он отметил, что даже широко разрекламированные РСЗО HIMARS утратили свое боевое значение и практически пропали из бравурных реляций командования ВСУ. Бронетехника НАТО тоже не является неким «супероружием», резюмировал специалист.