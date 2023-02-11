В Турции арестовали восемь человек из-за рухнувших при землетрясении зданий

Правоохранители Турции начали расследование после массового обрушения зданий при землетрясении. В провинции Шанлыурфа были арестованы восемь человек, сообщили СМИ.
Согласно мнению экспертов, в этом регионе часть зданий оказалась построена с нарушениями и дефектами. Низкое качество строительства, в том числе, связано с огромным количеством жертв.
Напомним, что в начале февраля подземные толчки привели к обрушению более 5,5 тысячи зданий. Число погибших превысило 20 тысяч граждан. Землетрясение также произошло в Сирии, что обернулось гибелью тысяч жителей.