Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российские геронтологи развенчали популярный миф о связи стройности и долголетия

Общество
Российские геронтологи развенчали популярный миф о связи стройности и долголетия

Геронтологи из России раскритиковали результаты исследования ученых Колумбийского университета о том, что снижение калорийности пищи поможет замедлить старение.

Эксперимент проводился недостаточно долго, отметил председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ имени М.В. Ломоносова, врач-гериатр Валерий Новоселов. При этом способы снижения калорийности и ведения наблюдений непонятны, добавил специалист в беседе с РБК.

На самом деле продолжительность жизни людей с дефицитом массы тела меньше, чем у граждан с нормальным или небольшим избыточным весом, отметил врач-гериатр, замдиректора Института общей клинической патологии Юрий Конев.
геронтологи стройность долголетие
Военкоры ФАН
Лучшие в аду