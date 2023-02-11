Российские геронтологи развенчали популярный миф о связи стройности и долголетия

Геронтологи из России раскритиковали результаты исследования ученых Колумбийского университета о том, что снижение калорийности пищи поможет замедлить старение.
Эксперимент проводился недостаточно долго, отметил председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ имени М.В. Ломоносова, врач-гериатр Валерий Новоселов. При этом способы снижения калорийности и ведения наблюдений непонятны, добавил специалист в беседе с РБК.
На самом деле продолжительность жизни людей с дефицитом массы тела меньше, чем у граждан с нормальным или небольшим избыточным весом, отметил врач-гериатр, замдиректора Института общей клинической патологии Юрий Конев.