Воссоединившийся с Гавриловой Эмин Агаларов опубликовал фото с дочерью

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов, известный как Emin, опубликовал фото с дочерью от модели Алены Гавриловой. Артист показал, как учит девочку музыке.
Снимок с дочерью Афиной появился в соцсетях Агаларова. На фото Emin сидит за пианино, которое, судя по мебели вокруг, установлено в детской. Девочка стоит на снимке рядом со знаменитым отцом, положив руки на клавиши.
Лицо малышки певец показывать не стал. На фото Агаларов и его дочь смотрят друг на друга, поэтому девочка повернута затылком к камере.
Напомним, Гаврилова родила дочь от бизнесмена в конце 2018 года. За несколько месяцев до появления ребенка пара сыграла свадьбу.
Весной 2020 года Emin объявил, что они с моделью разводятся. По словам певца, они расстались до самоизоляции, то есть, до весны 2020 года.
Прошлым летом Агаларов дал интервью Надежде Стрелец и сообщил, что они с Гавриловой воссоединились. Если верить предпринимателю, на момент интервью они с моделью были вместе уже больше года.
Гаврилова — вторая супруга певца. Emin также был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. Артист развелся с ней в 2015 году после девяти лет брака. Первая жена родила от Агаларова близнецов Али и Микаила.
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