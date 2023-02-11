Посол России Борисенко подтвердил обсуждение с Египтом торговли в нацвалютах

Россия и Египет ведут активные переговоры по теме перехода на национальные валюты в торговых расчетах. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
Он указал, что интенсивные консультации по этому вопросу идут с весны 2022 года.
Такой шаг поможет избежать произвола западных стран, которые применяют собственные валюты в геополитических целях. Москва и Каир исходят из необходимости быстрее двигаться по пути дедолларизации внешнеторговых связей и в целом экономических отношений, отметил посол.
Также Борисенко сообщил, что Россия активно работает с Египтом по теме введения или возможности использования там российских карт системы «Мир». Государства уже провели серьезную техническую подготовку, но итоговые решения пока не сформулированы.