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Национальный банк Белоруссии зафиксировал снижение экспорта товаров и услуг в 2022 году

Экономика
Национальный банк Белоруссии зафиксировал снижение экспорта товаров и услуг в 2022 году

Экспорт белорусских товаров и услуг в 2022 году составил 46,77 миллиарда долларов в денежном выражении. Показатель опустился на 5,4 процента по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Национального банка республики.

При этом аналогичная ситуация наблюдается в импорте страны. В прошлом году в государство было ввезено товаров на сумму 42,25 миллиарда долларов, что на 6,6 процента меньше в сравнении с 2021 годом.

Согласно статистике, в Белоруссии увеличился профицит сальдо внешнеторгового баланса. В 2022 году он достиг отметки в 4,31 миллиарда долларов против 3,97 миллиарда годом ранее.

В начале января 2023 года Минск легализовал в стране параллельный импорт товаров, включенных в перечень существенно важных для внутреннего рынка. Разрешение на их ввоз продлится до конца следующего года.

Меж тем российский посол в Египте Георгий Борисенко сообщил об увеличении товарооборота между двумя государствами в 2022 году. По предварительным данным, он составил 6 миллиардов долларов.
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