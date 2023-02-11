Отдых в самом ужасном отеле Шарм-эль-Шейха приятно удивил туристов

Путешественники купили тур в один из самых дешевых отелей Шарм-эль-Шейха и поделились своими впечатлениями в Сети.
Речь идет о пятизвездочной гостинице Raouf Hotels International, где номер стоит дешевле, чем в отеле категории «три звезды». Заселившиеся туда туристы не заметили ничего такого, что повергло бы их в шок.
«Все достаточно прилично и чисто, постельное и полотенца белоснежные, сантехника новая, по питанию тоже нормально есть мясо и курица с овощами», — рассказала одна из белорусских турагентов.
Несмотря на это, турагент не планирует предлагать отдых в этом отеле другим туристам. Вместо плохой «пятерки» лучше бронировать хорошую «тройку» с хорошей инфраструктурой поблизости, резюмировала специалист в области туризма.