Фотовыставка в честь 85-летия Бориса Майорова открылась в московском Музее хоккея

Музей хоккея в Москве организовал фотовыставку, посвященную 85-летию двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова. Подробнее о мероприятии рассказал корреспондент ТАСС, побывавший на месте событий.
Организаторы представили архивные фотографии спортсмена, в том числе сделанные во времена его участия в соревнованиях. При этом особое внимание привлекает снимок, на котором Борис Майоров присоединился к футбольному матчу в составе московского «Спартака».
«Борис Александрович — настоящий профессионал и как хоккеист, и как функционер в нашем хоккее. Одаренный человек, влюбленный в свою профессию, и несмотря на свой возраст, он говорит, что мы молодые», — сказал глава Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк.
Он напомнил, что в настоящее время спортсмен руководит тренерским советом организации. В связи с этим чиновник поблагодарил юбиляра за проделанную работу.
Борис Майоров в составе сборной завоевал «золото» на Олимпийских играх в 1964 и 1968 годах. Также он шесть раз выигрывал чемпионаты мира. В 1999 году Международная федерация хоккея включила россиянина в Зал славы.
В субботу, 11 февраля, «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Сиэтл Кракен» со счетом 6:3 в рамках НХЛ. Дебютный гол за «полицейских» с первого броска забил российский форвард Владимир Тарасенко.