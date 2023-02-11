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МЧС показало кадры сгоревшего дома в Татарстане, где погибли трое детей и их отец

Происшествия
МЧС показало кадры сгоревшего дома в Татарстане, где погибли трое детей и их отец

В Татарстане произошел пожар в дачном доме. Жертвами стали четыре человека. Региональное ГУ МЧС опубликовало видео, на котором засняты последствия трагедии.

Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского ведомства Максим Трущин рассказал, что сейчас отрабатываются две версии возникновения пожара. К возгоранию могло привести нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования или электрооборудования.

Напомним, что в сгоревшем доме нашли тела трех детей и их отца. В больницу были доставлены женщина и ребенок, которые отравились продуктами горения.
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