Как Михаил Ходорковский предлагает «трансформировать» Россию. Колонка Голоса Мордора

Внезапно активизировался Михаил Ходорковский✱ (признан в РФ иноагентом). Он и так никогда не сидел сложа руки, особенно после 24 февраля 2022 года, а тут его совсем понесло и у него даже план появился, как «спасти» Россию.
Слово «спасти» взято в кавычки, потому что у Михаила Борисовича это завуалированная форма распада страны. Что важно — распада управляемого. Наверняка под пристальным взором оккупационных администраций и при силовой поддержке каких-нибудь НАТОвцев.
Ходорковский предлагает переустроить Россию… по типу Швейцарии. То есть, сделать содружество неких независимых государств. А уж сколько там их будет — совершенно не важно.
Сразу хочу отметить, что цель такого хитрого плана — вовсе не уровень жизни, как в Швейцарии. Цель — именно распад страны на осколки. Но распад такой, при котором удастся держать под контролем ядерное оружие и, что самое главное для Ходорковского — получить в личное пользование какое-нибудь небольшое удельное княжество, где в изобилии водится «скважинная жидкость».
Понятно, что это только мечты, которые никогда не сбудутся, но пусть Михаил Борисович хоть помечтает. Тем более, что это очень по душе его нынешним хозяевам. Очень уж в тренде.
Кстати, вчера в одном «оппозиционном» издании увидел статью, в которой говорится, что «запад совершенно не хочет распада России», а желает ей только добра, свободы и процветания. Наверное, редакторы не посоветовались с высшим начальством, ведь общий тренд сейчас совсем иной. О распаде России на Западе говорят все настойчивее и больше. Понятно, что особо усердствуют всякие поляки, для которых это вообще некий «смысл существования», да прибалтийские лимитрофы, но и в остальных странах, особенно в США, думают точно также.
Собственно, подобный проект уже существовал, но потерпел крах в начале 2000-х годов, но от него не отказались, а отложили до лучших времен. Наверное, думали достать снова, когда Россия ослабнет, в ней начнутся центробежные процессы, как в начале 90-х, а лидером страны станет какой-нибудь «демократ», типа Навального.
Дождаться лучших времен не удалось, поэтому пришлось срочно перезапускать план во времена худшие. Это одна из причин, по которой он гарантированно провалится.
Вторая причина — исполнители. Это удивительно, но западные ребята, работающие с российской оппозицией, какие-то уж совсем необучаемые. Сколько денег уже кинули в жадные глотки всяких навальных, волковых, яшиных и гозманов, но результата — ноль. Западники никак не могут понять одну простую вещь: для российских «оппозиционеров» борьба с властью является не политикой, а достаточно доходным бизнес-проектом. И сейчас они намерены развивать этот проект и дальше, но уже в «изгнании».
И само собой, что от них не отстает Михаил Борисович Ходорковский, который и придумал замечательный «швейцарский план». Он тоже очень хочет быть в тренде и пытается составить конкуренцию другим «оппозиционерам», которые помоложе и поактивнее.
Михаил Борисович пишет, что цель такой трансформации России — избежать «большой крови» при ее распаде. Но ведь очевидно, что подразумевается совсем иное. Двадцать лет, на которые рассчитан этот план, вполне хватит на перепрошивку мозгов людей в разных регионах России, воспитании нужных лидеров и культивировании сепаратизма. А потом все уже пойдет автоматически. И «трансформированная Россия» превратится в самую настоящую зону хаоса, кровавую, беззаконную, где будут править банды местных князьков и ханов. Именно это и есть мечта западников, которую озвучил Михаил Борисович Ходорковский.
Но, как я уже и говорил, вероятность осуществления такого плана равна нулю. Для того чтобы он хотя бы начал работать, нужны несколько условий, главное из которых — разгромное военное поражение России. И это главное условие так и останется мечтой ходорковских, потому что оно недостижимо. И скорее всего, Михаил Борисович отлично это понимает, но надеется, что его мудрый план заметят и может быть даже дадут денег.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами