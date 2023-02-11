Как Михаил Ходорковский предлагает «трансформировать» Россию. Колонка Голоса Мордора

Но, как я уже и говорил, вероятность осуществления такого плана равна нулю. Для того чтобы он хотя бы начал работать, нужны несколько условий, главное из которых — разгромное военное поражение России. И это главное условие так и останется мечтой ходорковских, потому что оно недостижимо. И скорее всего, Михаил Борисович отлично это понимает, но надеется, что его мудрый план заметят и может быть даже дадут денег.