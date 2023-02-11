Товарооборот России и Египта вырос в 2022 году на 1 млрд долларов

Объем товарооборота между РФ и Египтом за 2022 год, по предварительным данным, увеличился более чем на 1 млрд долларов по сравнению с результатом 2021 года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Каире Георгий Борисенко.