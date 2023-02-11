Товарооборот России и Египта вырос в 2022 году на 1 млрд долларов

Объем товарооборота между РФ и Египтом за 2022 год, по предварительным данным, увеличился более чем на 1 млрд долларов по сравнению с результатом 2021 года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Каире Георгий Борисенко.
По его словам, товарооборот между двумя странами составил 6 млрд долларов. Из них 5 млрд долларов пришлись на российский экспорт. Официальная статистика пока не досчитана, добавил посол.
Он напомнил, что в 2021 году уровень товарооборота России и Египте оказался на отметке 4,8 млрд долларов.
Тем временем средняя стоимость туров из РФ в Египет к середине января 2023 года поднялась на 20%. К этому привели проблемы с авиаперелетами, передает INFOX.