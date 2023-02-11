Молодой океанолог Осадчиев рассказал, как в Путин отреагировал на его длинные дреды

Российский лидер Владимир Путин лично вручил океанологу Александру Осадчиеву президентскую премию по науке для молодых ученых за 2022 год в Кремле. Лауреат рассказал, как глава государства отреагировал на его длинные дреды.
Молодой ученый носит необычную прическу. В Кремле он выглядел очень непривычно из-за дредов и высокого роста. Однако все эти особенности ничуть не смутили ни Путина, ни работников службы безопасности, передает РИА Новости.
«Я думаю, что, естественно, он (Путин) знал, кого он видит перед собой. И служба протокола, и охрана в Кремле, все работники - все были максимально корректны, вежливы, все было четко, тема дредов в принципе не затрагивалась», — рассказал ученый.
Он признался, что его очень порадовала такая «прогрессивная» реакция. Ученые заметил, что его воспринимали так же, как и всех остальных людей с привычными прическами.