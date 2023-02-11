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Экс-футболист сборной России Павел Мамаев объявил о завершении карьеры

Спорт
Экс-футболист сборной России Павел Мамаев объявил о завершении карьеры

Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России по футболу Павел Мамаев решил завершить спортивную карьеру.

Трехкратный обладатель Кубка России по футболу Павел Мамаев, который стал свободным агентом после ухода из подмосковных «Химок» в июле 2022 года, сообщил, что решил завершить выступления на профессиональном уровне. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило 3–4 предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал», — заявил полузащитник.

На счету Мамаева 15 матчей в составе сборной России. Полузащитник выступал за национальную команду на чемпионате Европы 2016 года.
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