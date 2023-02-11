Экс-футболист сборной России Павел Мамаев объявил о завершении карьеры

Трехкратный обладатель Кубка России по футболу Павел Мамаев, который стал свободным агентом после ухода из подмосковных «Химок» в июле 2022 года, сообщил, что решил завершить выступления на профессиональном уровне. Его слова приводит «Матч ТВ».