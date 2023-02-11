Росгвардейцы спасли пострадавшего при ДТП водителя грузовика в ДНР

Авария с участием двух габаритных транспортных средств произошла рядом с трассой М-14. Оказавшиеся поблизости росгвардейцы оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Они наложили жгут на ногу мужчины, после чего ввели обезболивающий препарат. Кровотечение удалось быстро остановить.