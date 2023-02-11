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Росгвардейцы спасли пострадавшего при ДТП водителя грузовика в ДНР

Происшествия
Росгвардейцы спасли пострадавшего при ДТП водителя грузовика в ДНР

В Донецкой Народной Республике бойцы Росгвардии спасли водителя грузовика, который получил серьезные травмы в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария с участием двух габаритных транспортных средств произошла рядом с трассой М-14. Оказавшиеся поблизости росгвардейцы оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Они наложили жгут на ногу мужчины, после чего ввели обезболивающий препарат. Кровотечение удалось быстро остановить.

Гражданина госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
днр дтп росгвардия
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