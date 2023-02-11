Улетевшая на съемки в ЮАР Ольга Бузова намекнула на беременность

Напомним, Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но развелась с ним в 2016 году. У певицы также были серьезные отношения с блогером и рэпером Давой. Знаменитость разошлась с ним два года назад, с тех пор о ее личной жизни нет достоверной информации.