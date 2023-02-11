Улетевшая на съемки в ЮАР Ольга Бузова намекнула на беременность

Певица и телеведущая Ольга Бузова спровоцировала слухи о беременности. Звезда «Дома-2» опубликовала кадры, на которых предстала перед подписчиками с округлившимся животом.
Исполнительница хита «Водица» улетела в ЮАР на съемки шоу «Новые звезды в Африке». Из другой страны Бузова выложила в соцсетях видео, на котором попозировала в облегающем голубом платье.
Пользователи Сети обратили внимание, что на этих кадрах живот звезды подозрительно выпирает. Кроме того, певица сама намекнула на интересное положение подписью к видео.
«Счастье внутри меня», — отметила телеведущая.
Знаменитость добавила, что у команды шоу идет восьмой съемочный день. По словам Бузовой, ей хочет многое рассказать поклонникам, но будет лучше, если они увидят все сами. «Новые звезды в Африке» выйдут на ТНТ в марте, подытожила телеведущая.
Напомним, Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но развелась с ним в 2016 году. У певицы также были серьезные отношения с блогером и рэпером Давой. Знаменитость разошлась с ним два года назад, с тех пор о ее личной жизни нет достоверной информации.