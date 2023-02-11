Экс-премьер Японии Синдзо Абэ: Путин является искренним человеком и любит черный юмор

Экс-глава правительства встречался с российским лидером 27 раз. Первый раз переговоры политиков состоялись на полях АТЭС в ноябре 2006 года. Синдзо Абэ в своих мемуарах ответил на вопрос о том, является ли Путин человеком с «силовыми сторонами».