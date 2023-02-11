Экс-премьер Японии Синдзо Абэ: Путин является искренним человеком и любит черный юмор

Российский президент Владимир Путин является искренним человеком, который любит черный юмор. Об этом говорится в мемуарах умершего бывшего японского премьера Синдзо Абэ.
Экс-глава правительства встречался с российским лидером 27 раз. Первый раз переговоры политиков состоялись на полях АТЭС в ноябре 2006 года. Синдзо Абэ в своих мемуарах ответил на вопрос о том, является ли Путин человеком с «силовыми сторонами».
«Путин выглядит холодным, но против ожиданий он искренен и не так уж холоден. Любит черный юмор», — отмечал политик.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Барак Обама в 2014 году разозлился из-за встречи премьера Японии с Путиным.