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Представитель Дзюбы назвал нападающего «Локомотива» российским Роналду

Спорт
Представитель Дзюбы назвал нападающего «Локомотива» российским Роналду

Агент Артема Дзюбы Леонид Гольдман сравнил новичка московского «Локомотива» с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

Леонид Гольдман назвал «логичным» выбор Артема Дзюбы, который взял себе седьмой игровой номер в «Локомотиве». Об этом агент футболиста рассказал в интервью «Матч ТВ». Гольдман заявил, что экс-капитана сборной России можно сравнить с португальцем Криштиану Роналду, который выступает за саудовский «Аль-Наср» под седьмым номером.

«В какой‑то степени это смешно, сравнивать их в рамках мирового футбола никакого смысла нет. Но абсолютно уверен, что по нашим меркам Дзюбу можно назвать «российским Роналду», как бы пафосно это ни звучало», — подчеркнул агент форварда.

Дзюба заключил контракт с «Локомотивом» до конца нынешнего сезона. Лучший бомбардир в истории РПЛ перешел в московский клуб на правах свободного агента. Вместе с Дзюбой контракт с «Локомотивом» до конца сезона заключил бывший одноклубник нападающего Игорь Смольников.
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