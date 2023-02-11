Представитель Дзюбы назвал нападающего «Локомотива» российским Роналду

Леонид Гольдман назвал «логичным» выбор Артема Дзюбы, который взял себе седьмой игровой номер в «Локомотиве». Об этом агент футболиста рассказал в интервью «Матч ТВ». Гольдман заявил, что экс-капитана сборной России можно сравнить с португальцем Криштиану Роналду, который выступает за саудовский «Аль-Наср» под седьмым номером.