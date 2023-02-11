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В Москве экс-священник домогался дочери-школьницы, приехавшей к нему в гости из Петербурга

Происшествия
В Москве экс-священник домогался дочери-школьницы, приехавшей к нему в гости из Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах возможного случая педофилии. В полицию обратилась жительница Петербурга.

По словам заявительницы, преступление совершил ее бывший супруг. В прошлом он был настоятелем церкви. Пострадавшей является их совместная дочь.

Девятиклассница рассказала о пережитом психологу. Девочка утверждает, что отец приставал, когда она приезжала к нему в гости в Москву полтора года назад.

Добавим, что мужчину лишили сана из-за второго брака. К тому же он развелся с первой женой, учитывая наличие двух детей.
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