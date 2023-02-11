Российские военные смогут сорвать танковую авантюру коллективного Запада на Украине, выразил уверенность lоцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ Александр Перенджиев.
Военный эксперт Александр Перенджиев заявил в интервью «Народным Новостям», что российские «охотники за танками» сожгут всю бронетехнику НАТО на Украине. Он подчеркнул, что предоставлением киевскому режиму нескольких сотен Leopard и Abrams переломить ход спецоперации ВС РФ гарантированно не удастся.
«Наши военнослужащие уже кинулись… уничтожать иностранные танки, схватились за эти переносные ракетные комплексы. Стали образовываться так называемые "охотники за танками"», — иронично сообщил аналитик.
Он отметил, что в каждой шутке есть только доля сарказма и иронии. Разрозненные партии танков НАТО ожидает неизбежный разгром на Украине, резюмировал собеседник «Народных Новостей».