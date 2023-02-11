Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Перенджиев объяснил, как ВС РФ сорвут танковую авантюру НАТО на Украине

Армия
Перенджиев объяснил, как ВС РФ сорвут танковую авантюру НАТО на Украине

Российские военные смогут сорвать танковую авантюру коллективного Запада на Украине, выразил уверенность lоцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ Александр Перенджиев.

Военный эксперт Александр Перенджиев заявил в интервью «Народным Новостям», что российские «охотники за танками» сожгут всю бронетехнику НАТО на Украине. Он подчеркнул, что предоставлением киевскому режиму нескольких сотен Leopard и Abrams переломить ход спецоперации ВС РФ гарантированно не удастся.

«Наши военнослужащие уже кинулись… уничтожать иностранные танки, схватились за эти переносные ракетные комплексы. Стали образовываться так называемые "охотники за танками"», — иронично сообщил аналитик.

Он отметил, что в каждой шутке есть только доля сарказма и иронии. Разрозненные партии танков НАТО ожидает неизбежный разгром на Украине, резюмировал собеседник «Народных Новостей».
александр перенджиев танки нато на украине охотники за танками
Военкоры ФАН
Лучшие в аду