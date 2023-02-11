Перенджиев объяснил, как ВС РФ сорвут танковую авантюру НАТО на Украине

Военный эксперт Александр Перенджиев заявил в интервью «Народным Новостям», что российские «охотники за танками» сожгут всю бронетехнику НАТО на Украине. Он подчеркнул, что предоставлением киевскому режиму нескольких сотен Leopard и Abrams переломить ход спецоперации ВС РФ гарантированно не удастся.