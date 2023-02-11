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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у побережья Индонезии

Происшествия
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у побережья Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали у берегов Индонезии. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

По данным организации, эпицентр подземных толчков располагался в 239 километрах к северо-западу от Тобело. Население города составляет 10 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 45 километров.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Детали случившегося выясняются.

Ранее аналогичное стихийное бедствие в Турции унесло жизни более 20 тыс. граждан. Свыше 80 тыс. получили ранения.
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