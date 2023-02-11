Россияне выбрали лучшие советские фильмы о любви

В преддверии 14 февраля канал попросил зрителей выбрать лучшие фильмы о любви, выпущенные в СССР. Первое место рейтинга заняла лента Ильи Фрэза «Вам и не снилось», вышедшая в 1980 году. В кинокартине, созданной по одноименной повести Галины Щербаковой, снялись Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Елена Соловей, Ирина Мирошниченко и Лидия Федосеева-Шукшина.