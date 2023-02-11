Россияне выбрали лучшие советские фильмы о любви

Россияне назвали советские фильмы о любви, которые кажутся им лучшими. Соответствующий рейтинг составил на основе опроса телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция».
В преддверии 14 февраля канал попросил зрителей выбрать лучшие фильмы о любви, выпущенные в СССР. Первое место рейтинга заняла лента Ильи Фрэза «Вам и не снилось», вышедшая в 1980 году. В кинокартине, созданной по одноименной повести Галины Щербаковой, снялись Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Елена Соловей, Ирина Мирошниченко и Лидия Федосеева-Шукшина.
На втором месте оказался музыкальный фильм Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных». Музыку к ленте написал Александр Градский.
Замыкает первую тройку кинокартина Бориса Дурова «Не могу сказать «прощай»». На четвертом месте оказалась комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Также в топ-5 попал фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман», сообщает ТАСС.
Опрос проводили в соцсетях с 1 по 7 февраля. В нем поучаствовали 865 респондентов разных возрастов.