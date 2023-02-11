Машины заносит, дети кричат: петербургские власти довели целые кварталы до серьезной угрозы ДТП

После метели 10 февраля вставшие утром 11-го числа петербуржцы снова столкнулись с неубранным снегом на тротуарах и дорогах. Что бы коммунальщики Смольного ни думали насчет субботы, многие в этот день не высыпаются дома, так как работают по другому графику или возят детей на кружки и секции. Таким образом, именно власти Санкт-Петербурга в ответе за то, что безопасность на дорогах не была обеспечена должным образом.