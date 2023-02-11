Машины заносит, дети кричат: петербургские власти довели целые кварталы до серьезной угрозы ДТП

После метели 10 февраля вставшие утром 11-го числа петербуржцы снова столкнулись с неубранным снегом на тротуарах и дорогах. Что бы коммунальщики Смольного ни думали насчет субботы, многие в этот день не высыпаются дома, так как работают по другому графику или возят детей на кружки и секции. Таким образом, именно власти Санкт-Петербурга в ответе за то, что безопасность на дорогах не была обеспечена должным образом.
Так, жители многострадального Приморского района вновь жалуются на неубранные дороги, которые способны стать причиной ДТП. В частности, в ВК- сообществе «Соседи СПЧ, Приморский район», где накануне вечером жители делились впечатлениями об урагане, уже с утра стали появляться жалобы на заваленные снегом дороги. Так, пользователь Лилия поделилась своей историей утренней поездки в машине с детьми, которые кричали, когда машину заносило:
«Наш несчастный Шуваловский от Богатырского до Оптиков так и не чистят. Сегодня утром еле развернулись и доехали до светофора. Ехать невозможно уже на 40 км/ч. Дети кричали при каждом заносе. Наверное, опять власти рассчитывают, что само рассосется».
Судя по карте уборочной техники Комблага Смольного, северные районы явно не в приоритете у правительства Северной столицы. Очевидно, что уборочной техники туда отправлено значительно меньше, чем в центр и на юг города.
А на том отрезке Шуваловского проспекта, откуда поступила жалоба автомобилистки с детьми, снегоуборочная техника отсутствует как класс. Впрочем, это справедливо для всей Северо-Приморской части района.
Губернатор Александр Беглов и его подчиненные из года в год уверяют, что ситуация со снегоуборкой решается, что работы производят согласно регламенту. Однако петербуржцы изменений к лучшему не видят. Зато констатируют зиму за зимой, что власти относятся к их безопасности и удобству наплевательски. Хотелось бы понять, когда людей увидят и услышат — в таком густонаселенном высотном квартале просто нельзя обойтись без оперативной и систематической уборки снега.
Ранее ФАН приводил статистику ТАСС о том, что культурная столица стала одним из лидеров по количеству аварий на дорогах из-за некачественной и несвоевременной уборки снега.