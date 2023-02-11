Метель, гололед, травмы: петербуржцы вновь жалуются на отсутствие уборки снега в городе

Петербуржцы, проживающие в Приморском районе города, рассказали ФАН, что надлежащей уборки улиц, тротуаров и проезжих частей они не наблюдают последние два года. Граждане периодически обращаются в администрацию Смольного с просьбой принять необходимые меры, однако, их инициативу не принимают во внимание. Во всяком случае, ответа петербуржцы не получают, а дороги так и остаются неубранными. Собеседники Федерального агентства новостей также отметили, что лишний раз стараются не выходить из дома в такую погоду, дабы не оказаться случайно в травматологии.