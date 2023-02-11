Метель, гололед, травмы: петербуржцы вновь жалуются на отсутствие уборки снега в городе

Погода в Санкт-Петербурге явление довольно капризное: сегодня — плюсовая температура и дождь, завтра — снег и холод. Череда колебаний способствует возникновению гололеда, о чем регулярно предупреждают синоптики и МЧС. Однако местные коммунальные службы не торопятся чистить улицы, дабы избежать травмы местных жителей от падений, которые происходят в Северной столице с завидной регулярностью.
10 февраля в Петербурге держалась нулевая температура и дул сильный ветер. На следующий день термометры показывали «минус», а с утра шел обильный снегопад. Таким образом, можно вывести нехитрую формулу: «нечищеные от снега и льда тротуары вчера + минусовая температура воздуха со снегопадом сегодня = гололед, незаметный под слоем снега».
Петербуржцы, проживающие в Приморском районе города, рассказали ФАН, что надлежащей уборки улиц, тротуаров и проезжих частей они не наблюдают последние два года. Граждане периодически обращаются в администрацию Смольного с просьбой принять необходимые меры, однако, их инициативу не принимают во внимание. Во всяком случае, ответа петербуржцы не получают, а дороги так и остаются неубранными. Собеседники Федерального агентства новостей также отметили, что лишний раз стараются не выходить из дома в такую погоду, дабы не оказаться случайно в травматологии.
Ранее сообщалось, что петербургские коммунальщики сбрасывают с крыш снег прямо на головы прохожим. Такой случай произошел накануне на улице Лабораторной. Дворники сбрасывали снег с крыши пятиэтажного здания прямо на тротуар. Примечательно, что они не удосужились установить каких-либо ограждений, поэтому снег летел прямо на головы людей.