Рабочего пилорамы госпитализировали с раздробленными пальцами руки в Ленобласти

Инцидент произошел в Лесогорском. По сообщениям СМИ, мужчина получил травмы при распиливании бревна. Медики диагностировали у пациента раны левой кисты и переломы четырех пальцев. Его состояние оценивают как тяжелое. Гражданину оказывают необходимую помощь.