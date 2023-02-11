Рабочего пилорамы госпитализировали с раздробленными пальцами руки в Ленобласти

В Ленобласти 30-летний мигрант серьезно пострадал во время работы на деревообрабатывающем производстве. Его госпитализировали с раздробленными пальцами левой руки.
Инцидент произошел в Лесогорском. По сообщениям СМИ, мужчина получил травмы при распиливании бревна. Медики диагностировали у пациента раны левой кисты и переломы четырех пальцев. Его состояние оценивают как тяжелое. Гражданину оказывают необходимую помощь.
Специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.