Злоумышленник обстреливает машины из пневматического оружия в Саратове

Правоохранители Саратова устанавливают личность вооруженного злоумышленника, который терроризирует владельцев машин. Хулиган действует ночью, как правило, в микрорайоне Улеши.
По словам пользователей соцсетй, злоумышленник «выходит на охоту» возле новостроек, недалеко от детского садика. Они предполагают, что у хулигана при себе пневматическое оружие.
От его действий пострадали не менее пяти автомобилей. Хулиган стреляет по стеклам, после чего там остаются сколы. Граждане считают, что в указанном районе необходимо усиленное патрулирование, чтобы поймать стрелка.