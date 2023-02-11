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Злоумышленник обстреливает машины из пневматического оружия в Саратове

Происшествия
Злоумышленник обстреливает машины из пневматического оружия в Саратове

Правоохранители Саратова устанавливают личность вооруженного злоумышленника, который терроризирует владельцев машин. Хулиган действует ночью, как правило, в микрорайоне Улеши.

По словам пользователей соцсетй, злоумышленник «выходит на охоту» возле новостроек, недалеко от детского садика. Они предполагают, что у хулигана при себе пневматическое оружие.

От его действий пострадали не менее пяти автомобилей. Хулиган стреляет по стеклам, после чего там остаются сколы. Граждане считают, что в указанном районе необходимо усиленное патрулирование, чтобы поймать стрелка.
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