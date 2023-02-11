Пластический хирург Надежда Петраш объяснила, как Екатерина Климова сохраняет молодость

Пластический хирург Надежда Петраш высказалась об изменившейся внешности актрисы Екатерины Климовой. Эксперт рассказала, к каким косметологическим процедурам могла прибегнуть знаменитость ради сохранения молодости.
Поклонники обратили внимание, что артистка стала выглядеть слегка по-другому — у нее сузились глаза и заострились скулы. Петраш уверена, что Климова не делала пластических операций.
По словам хирурга, актриса следит за собой, занимается спортом, правильно питается, ведет здоровый образ жизни и регулярно делает уходовые процедуры, в том числе и плазмолифтинг. Однако для такого четкого овала лица этого недостаточно, обратила внимание специалист.
«Скорее всего, ее процедуры — это нитевой лифтинг, филлеры в губах и подбородке, ботулотоксин», — цитирует Петраш «СтарХит».
Пластический хирург объяснила, что нитевой лифтинг позволяет добиться естественной подтяжки лица. После него нет одутловатости, как после филлеров, поэтому лицо смотрится худощавее, уточнила эксперт. Кроме того, Климова наверняка использует коллаген и стимулирующие препараты для улучшения качества кожи, подытожила Петраш.