Пластический хирург Надежда Петраш объяснила, как Екатерина Климова сохраняет молодость

По словам хирурга, актриса следит за собой, занимается спортом, правильно питается, ведет здоровый образ жизни и регулярно делает уходовые процедуры, в том числе и плазмолифтинг. Однако для такого четкого овала лица этого недостаточно, обратила внимание специалист.