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Медведев описал печальный конец «старой европейской цивилизации»

Политика
Медведев описал печальный конец «старой европейской цивилизации»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек плачевный конец «старой европейской цивилизации» из-за Украины, США и нынешних лидеров ЕС.

По словам политика, Европа растворяется под натиском мигрантов, которые прибывают со всего мира. Плюс ко всему недавняя аудиенция президента Украины Владимира Зеленского у британского короля стала апогеем «цирка уродов».

Не исключено, что западные страны скоро повторят известный миф о похищении Европы Зевсом. Вот только в роли быка будут выступать США, которым прислуживают предатели типа Польши и Прибалтики.

«Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для "старой европейской цивилизации" весьма плачевно», — написал Медведев в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на саммит Евросоюза и потребовал от Запада новое оружие.
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