Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек плачевный конец «старой европейской цивилизации» из-за Украины, США и нынешних лидеров ЕС.
По словам политика, Европа растворяется под натиском мигрантов, которые прибывают со всего мира. Плюс ко всему недавняя аудиенция президента Украины Владимира Зеленского у британского короля стала апогеем «цирка уродов».
Не исключено, что западные страны скоро повторят известный миф о похищении Европы Зевсом. Вот только в роли быка будут выступать США, которым прислуживают предатели типа Польши и Прибалтики.
«Закончится это правление экзальтированных младоевропейских фриков для "старой европейской цивилизации" весьма плачевно», — написал Медведев в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на саммит Евросоюза и потребовал от Запада новое оружие.