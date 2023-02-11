Хозяин покусавшего девочку питбуля рассказал, что собака испугалась крика ребенка

Нападение произошло на улице Пионерстроя. Петербурженка с дочерью гуляли во дворе дома, когда мимо проходил мужчина с со своим питомцем. Питбуль подбежал к школьнице и вцепился в ее лицо. Животное удалось оттащить, но девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.