Хозяин покусавшего девочку питбуля рассказал, что собака испугалась крика ребенка

Хозяин собаки, которая покусала первоклассницу, прокомментировал неприятный инцидент в Петербурге. По его словам, питбуль набросился на ребенка из-за того, что испуганная девочка стала громко кричать и размахивать руками, сообщает 78.ru.
Мужчина отметил, что животное подбежало к семейству, чтобы познакомиться. Он добавил, что ранее собака не проявляла агрессии.
Нападение произошло на улице Пионерстроя. Петербурженка с дочерью гуляли во дворе дома, когда мимо проходил мужчина с со своим питомцем. Питбуль подбежал к школьнице и вцепился в ее лицо. Животное удалось оттащить, но девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.