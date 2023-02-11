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Коротченко объяснил слова британского министра о «гребаных самолетах» для ВСУ

Армия
Коротченко объяснил слова британского министра о «гребаных самолетах» для ВСУ

Резкая реакция одного из членов британского правительства на просьбы киевского режима предоставить боевые самолеты ВСУ является блефом и не отражает сути позиции официального Лондона в украинском кризисе. Об этом заявил российский политолог Игорь Коротченко.

Он прокомментировал скандальную фразу высокопоставленного британского чиновника «Нет гребаных самолетов для Украины!» в интервью изданию «Народные Новости».

«Это ни о чем не говорит абсолютно. Лондон поставит Украине все то, что будет спланировано и одобрено Вашингтоном», — предупредил Коротченко.

Политолог объяснил, что политическое решения о поставке боевых самолетов стандартов НАТО в распоряжение ВСУ уже принято. Его исполнение является вопросом времени, задержки связаны с техническими и логистическими трудностями, Запад продолжит свою деструктивную деятельность по накачиванию тяжелыми вооружениями киевского режима, резюмировал собеседник «Народных Новостей».
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