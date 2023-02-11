Коротченко объяснил слова британского министра о «гребаных самолетах» для ВСУ

Политолог объяснил, что политическое решения о поставке боевых самолетов стандартов НАТО в распоряжение ВСУ уже принято. Его исполнение является вопросом времени, задержки связаны с техническими и логистическими трудностями, Запад продолжит свою деструктивную деятельность по накачиванию тяжелыми вооружениями киевского режима, резюмировал собеседник «Народных Новостей».