Резкая реакция одного из членов британского правительства на просьбы киевского режима предоставить боевые самолеты ВСУ является блефом и не отражает сути позиции официального Лондона в украинском кризисе. Об этом заявил российский политолог Игорь Коротченко.
Он прокомментировал скандальную фразу высокопоставленного британского чиновника «Нет гребаных самолетов для Украины!» в интервью изданию «Народные Новости».
«Это ни о чем не говорит абсолютно. Лондон поставит Украине все то, что будет спланировано и одобрено Вашингтоном», — предупредил Коротченко.
Политолог объяснил, что политическое решения о поставке боевых самолетов стандартов НАТО в распоряжение ВСУ уже принято. Его исполнение является вопросом времени, задержки связаны с техническими и логистическими трудностями, Запад продолжит свою деструктивную деятельность по накачиванию тяжелыми вооружениями киевского режима, резюмировал собеседник «Народных Новостей».