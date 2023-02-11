Бербок посоветовала осторожнее обсуждать снабжение Украины боевыми самолетами

Ранее замглавы внешнеполитического ведомства Италии Эдмондо Чириелли заявил, что республика не возражает против отправки британских истребителей в зону конфликта «для оборонительных целей». При этом, как подчеркнула Бербок, в немецком правительстве данный вопрос не стоит на повестке дня.