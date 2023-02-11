Бербок посоветовала осторожнее обсуждать снабжение Украины боевыми самолетами

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к осторожности, когда речь заходит о передаче оружия Украине. Соответствующее заявление политик сделала в ходе интервью для газеты Der Tagesspiegel.
Ранее замглавы внешнеполитического ведомства Италии Эдмондо Чириелли заявил, что республика не возражает против отправки британских истребителей в зону конфликта «для оборонительных целей». При этом, как подчеркнула Бербок, в немецком правительстве данный вопрос не стоит на повестке дня.
«Это [возможные поставки самолетов] не та дискуссия, которую мы ведем», — сказала министр.
Меж тем стало известно, что Москва готова к переговорам с Киевом без каких-либо предварительных условий. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.