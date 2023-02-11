События на Украине к 12:00 11 февраля: беспилотники ВСУ в Белгородчине, сражение за Двуречную

На Луганском направлении российские силы наступают в сторону Заречного, Стельмаховки и Масютовки, хотя пока без особых успехов. Также некоторые источники сообщают об установлении контроля над населенным пунктом Двуречная на реке Оскол, однако эти сведения пока официально не подтверждены.