Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 11 февраля.
Россия
Сразу после полуночи появились данные об обстреле пригородов Энергодара украинскими войсками. По словам члена главного совета администрации Запорожья Владимира Рогова, ЗАЭС и прилегающая к ней территория не пострадали.
ВС РФ продолжают выполнение задач специальной военной операции. Так, на угледарском участке фронта российские войска ударили из артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Пречистовке и провели атаку в направлении этого населенного пункта. Кроме того, под обстрелами оказались Золотая Нива, Новополь и непосредственно Угледар.
Украинские силовики вновь нанесли удар по территории РФ. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, вражеские беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Яковлевском городском округе. На месте происшествия работают экстренные службы, жертв и пострадавших нет.
Обстановка в Донбассе
Бои не останавливаются и на Донецком направлении. Там российские войска ударили по врагу в Авдеевке и Красногоровке. Целью артиллеристов РФ стали опорные пункты противника в Новомихайловке, Георгиевке, Первомайском, Каменке, Северном и Торецке. ВСУ в свою очередь открыли огонь по районам Донецка, Макеевки, Александровки, Горловки, Майорска и Широкой Балки.
Тем временем штурмовые отряды добровольцев продолжают бои в Бахмуте и его окрестностях. Есть данные о сражениях у Ивановского, в Красной Горе и в районе Федоровки к северу от Соледара.
На Луганском направлении российские силы наступают в сторону Заречного, Стельмаховки и Масютовки, хотя пока без особых успехов. Также некоторые источники сообщают об установлении контроля над населенным пунктом Двуречная на реке Оскол, однако эти сведения пока официально не подтверждены.
Украина
Руководитель Днепропетровской администрации Сергей Лысак заявил о том, что ВС РФ нанесли серию ударов по критической инфраструктуре региона. По его словам, за ночь были поражены не менее трех энергетических объектов в Кроворожском и Никопольском районах. Отмечаются серьезные разрушения, но жертв нет.
Также СМИ пишут об отправке на Украину нескольких десятков зенитных орудий Bofors L70 из Литвы. Ранее Вильнюс анонсировал поставку 36 единиц данной техники с боеприпасами и парой вертолетов Ми-8.
Тем временем представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубиак сообщила, что 22 февраля возобновится работа 11-й чрезвычайной спецсессии организации. Она была созвана в 2022 году, после начала СВО.