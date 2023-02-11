«Спасибо, не надо»: политолог Вайнер исключил победу Байдена на выборах президента США

Действующий американский президент Джо Байден вряд ли сможет переизбраться на пост главы государства из-за своего возраста. Об этом сообщил политолог Грег Вайнер.
В беседе с «Украиной.ру» эксперт отметил, что более молодой Дональд Трамп, который уже был на посту главы Белого дома, имеет запас в три года. Это склоняет чашу весов в его пользу.
Политолог напомнил, что в конце 2022 года у американских избирателей спрашивали, как они относятся к пожилому кандидату в президенты США.
«Все как один (75% или 80%) сказали "спасибо, не надо"», — подчеркнул Вайнер.
Ранее сообщалось, что в американском сенате поддержали участие Дональда Трампа в президентских выборах 2024 года.