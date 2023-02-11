Путин распорядился выделить 15 млрд рублей для перевода мазутных котельных на биотопливо

Муниципальные котельные в России в ближайшие два года будут обновлены. В частности, теплогенерирующие объекты, работающие сейчас на мазуте, будут переведены на биотопливо — пеллеты. На реализацию данного проекта президент страны Владимир Путин поручил по итогам совещания по развитию лесопромышленного комплекса выделить дополнительные 15 млрд рублей.
Средства предоставят в виде инфраструктурных и бюджетных кредитов. По словам главы государства, источник финансирования данных работ есть. Он отметил, что Минфин знает об этой возможности, и призвал ведомство использовать ее.
При этом российский лидер уточнил, что выделение денег на переоборудование мазутных котельных для использования топливных гранул должно быть экономически обоснованным и целесообразным. Также Путин указал на необходимость предусмотреть меры поддержки производителей котельного оборудования.