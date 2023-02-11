Путин распорядился выделить 15 млрд рублей для перевода мазутных котельных на биотопливо

Муниципальные котельные в России в ближайшие два года будут обновлены. В частности, теплогенерирующие объекты, работающие сейчас на мазуте, будут переведены на биотопливо — пеллеты. На реализацию данного проекта президент страны Владимир Путин поручил по итогам совещания по развитию лесопромышленного комплекса выделить дополнительные 15 млрд рублей.