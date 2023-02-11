Авария с легковушками унесла жизни двух водителей в Астраханской области

Два человека погибли в аварии с участием легковушек в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.
Инцидент произошел в районе поселка Комсомольский. Согласно данным ведомства, мужчина за рулем Hyundai протаранил машину ВАЗ-2112, которая совершала поворот.
Водитель отечественной легковушки скончался на месте от полученных травм. Второго автомобилиста госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Двое пассажиров, в том числе 17-летний юноша, находятся в больнице. Врачи оказывают пациентам необходимую помощь.
Проводится проверка. Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося.