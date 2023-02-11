Авария с легковушками унесла жизни двух водителей в Астраханской области

Водитель отечественной легковушки скончался на месте от полученных травм. Второго автомобилиста госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Двое пассажиров, в том числе 17-летний юноша, находятся в больнице. Врачи оказывают пациентам необходимую помощь.