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Авария с легковушками унесла жизни двух водителей в Астраханской области

Происшествия
Авария с легковушками унесла жизни двух водителей в Астраханской области

Два человека погибли в аварии с участием легковушек в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Инцидент произошел в районе поселка Комсомольский. Согласно данным ведомства, мужчина за рулем Hyundai протаранил машину ВАЗ-2112, которая совершала поворот.

Водитель отечественной легковушки скончался на месте от полученных травм. Второго автомобилиста госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Двое пассажиров, в том числе 17-летний юноша, находятся в больнице. Врачи оказывают пациентам необходимую помощь.

Проводится проверка. Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося.
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