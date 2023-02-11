Овдовевший Глеб Панфилов не соглашается на разговоры с прессой после смерти Чуриковой

Вдовец актрисы Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов, отказывается разговаривать с представителями СМИ после смерти жены. Похоже, кинематографист еще не готов к общению с прессой.
Панфилов дал комментарий журналистам почти сразу после смерти Чуриковой. Тогда он попросил не сыпать ему соль на рану вопросами об ушедшей жене.
Сотрудники СМИ попробовали связаться с овдовевшим режиссером почти через месяц после трагедии. Трубку он поднял, но на беседу не согласился.
«Сейчас не могу, к сожалению», — заявил кинематографист.
Панфилов полностью ушел в работу. Режиссер сообщил Woman.ru, что у него очень плотный график, и он почти все время занят. При этом вдовец не исключил диалога с журналистами в будущем, сказав им «дозванивайтесь».
Напомним, Чурикова ушла из жизни 14 января. Актриса, которой было 79 лет, скончалась в больнице после продолжительной болезни. Звезду отечественного кино похоронили на Новодевичьем кладбище.