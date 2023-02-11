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Бербок объяснила свою ошибку о «войне ЕС против России» пословицей

Политика
Бербок объяснила свою ошибку о «войне ЕС против России» пословицей

Глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала свои слова о «войне ЕС против России». Дипломата процитировали в газете Tagesspiegel.

Бербок объяснила свою ошибку о «войне ЕС против России» пословицей. Немецкий министр дала понять, что она хотела сказать совершенно другое.

«Не ошибается лишь тот, кто не живет», — говорится в комментарии Бербок для прессы.

Ранее глава МИД Германии заявила, что европейские страны «воюют не между собой, а с Россией». Таким образом Бербок хотела призвать государства коалиции избегать разногласий. Речь шла о поставках западного вооружения Украине.
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