Глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала свои слова о «войне ЕС против России». Дипломата процитировали в газете Tagesspiegel.
Бербок объяснила свою ошибку о «войне ЕС против России» пословицей. Немецкий министр дала понять, что она хотела сказать совершенно другое.
«Не ошибается лишь тот, кто не живет», — говорится в комментарии Бербок для прессы.
Ранее глава МИД Германии заявила, что европейские страны «воюют не между собой, а с Россией». Таким образом Бербок хотела призвать государства коалиции избегать разногласий. Речь шла о поставках западного вооружения Украине.