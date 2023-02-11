ВСУ выпустили около 40 снарядов по населенным пунктам Херсонской области в течение ночи

Подразделения ВСУ в течение минувшей ночи совершили ряд обстрелов населенных пунктов Херсонской области, выпустив порядка 40 артиллерийских снарядов.
Об этом заявили представители региональных экстренных служб.
«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань, Каховка и Васильевка», — отмечается в опубликованном сообщении.
Масштабы повреждения гражданской структуры и наличие пострадавших от огневых налетов украинских националистов устанавливаются, заявили власти Херсонской области.