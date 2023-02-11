Екатеринбургский депутат Володин заявил, что лечит своих детей руками и видит ауру людей

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заявил, что имеет экстрасенсорные способности и активно применяет их в жизни.
Володин посетил эзотерический фестиваль и выступил перед его участниками. Он сообщил, что после ухода из МВД России плотно занялся медитацией. Депутат почувствовал, что ему «не хватает энергии», но регулярные практики помогли ее восполнить, передает 66.ru.
«Благодаря ей я вылечил весь свой организм. Когда мы с детьми едем на отдых на несколько недель, мы никогда не берем с собой лекарства, я знаю, как правильно вылечить их. Я пропускаю их энергию через себя, чищу их, и через час-полтора снимаются все проблемы», — отметил Володин.
Он добавил, что может видеть ауру других людей. По словам депутата, когда она окрашивается в зеленый цвет, то человек врет.