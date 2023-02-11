Екатеринбургский депутат Володин заявил, что лечит своих детей руками и видит ауру людей

Володин посетил эзотерический фестиваль и выступил перед его участниками. Он сообщил, что после ухода из МВД России плотно занялся медитацией. Депутат почувствовал, что ему «не хватает энергии», но регулярные практики помогли ее восполнить, передает 66.ru.