Синдзо Абэ признал важную для мира роль России в борьбе с террористами ИГИЛ

Политик напомнил, что именно Москва осуществляла уничтожение опорных пунктов террористов. Боевики ИГИЛ✱ использовали сирийскую нефть, которая продавалась по всему миру, в качестве источника собственного финансирования. И Россия в плане военной мощи взяла на себя «грязную работу».