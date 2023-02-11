Российская сторона выполнила «грязную работу» в вопросе борьбы с боевиками ИГИЛ✱ (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом в своих мемуарах заявил бывший премьер Японии Синдзо Абэ.
Политик напомнил, что именно Москва осуществляла уничтожение опорных пунктов террористов. Боевики ИГИЛ✱ использовали сирийскую нефть, которая продавалась по всему миру, в качестве источника собственного финансирования. И Россия в плане военной мощи взяла на себя «грязную работу».
«(Россия) постаралась смести этот ИГИЛ. И эта роль важна для мирового сообщества», — написал японский политик.
Ранее сообщалось, что Синдзо Абэ хотел улучшить отношения с Россией из-за угрозы со стороны Северной Кореи и Китая.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация