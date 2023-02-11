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Синдзо Абэ признал важную для мира роль России в борьбе с террористами ИГИЛ

Политика
Синдзо Абэ признал важную для мира роль России в борьбе с террористами ИГИЛ

Российская сторона выполнила «грязную работу» в вопросе борьбы с боевиками ИГИЛ✱ (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом в своих мемуарах заявил бывший премьер Японии Синдзо Абэ.

Политик напомнил, что именно Москва осуществляла уничтожение опорных пунктов террористов. Боевики ИГИЛ✱ использовали сирийскую нефть, которая продавалась по всему миру, в качестве источника собственного финансирования. И Россия в плане военной мощи взяла на себя «грязную работу».

«(Россия) постаралась смести этот ИГИЛ. И эта роль важна для мирового сообщества», — написал японский политик.

Ранее сообщалось, что Синдзо Абэ хотел улучшить отношения с Россией из-за угрозы со стороны Северной Кореи и Китая.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
Синдзо Абэ игил япония сирия
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