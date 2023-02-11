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В Приморье неизвестный зарезал в магазине супружескую пару и скрылся

Происшествия
В Приморье неизвестный зарезал в магазине супружескую пару и скрылся

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту двойного убийства в Дальнегорске. Неизвестный зарезал сторожа магазина и его жену, после чего скрылся. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел в помещении торговой точки на улице Матросовой. Там обнаружили тела супругов с ранениями головы и тела. При нападении злоумышленника пострадал также родственник погибших.

Личность преступника установили. Им оказался «временно проживающий в магазине» мужчина 1961 года рождения. Сейчас его разыскивают. Причина конфликта пока не известна.
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