В Приморье неизвестный зарезал в магазине супружескую пару и скрылся

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту двойного убийства в Дальнегорске. Неизвестный зарезал сторожа магазина и его жену, после чего скрылся. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.
Инцидент произошел в помещении торговой точки на улице Матросовой. Там обнаружили тела супругов с ранениями головы и тела. При нападении злоумышленника пострадал также родственник погибших.
Личность преступника установили. Им оказался «временно проживающий в магазине» мужчина 1961 года рождения. Сейчас его разыскивают. Причина конфликта пока не известна.