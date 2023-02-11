Количество случаев COVID-19 в Петербурге достигло максимума с начала октября прошлого года

За прошедшие 24 часа COVID-19 диагностирован у 1311 человек. День назад этот показатель составил 1224 человека. Количество новых случаев достигло максимума с 8 октября 2022 года. Тогда петербургские медики диагностировали коронавирус у 1318 заболевших. Всего с начала пандемии COVID-19 в Петербурге выявили 1 856 160 случаев COVID-19.