Количество случаев COVID-19 в Петербурге достигло максимума с начала октября прошлого года

Оперативный штаб подсчитал, сколько новых случаев коронавируса выявили в Петербурге за последние сутки.
За прошедшие 24 часа COVID-19 диагностирован у 1311 человек. День назад этот показатель составил 1224 человека. Количество новых случаев достигло максимума с 8 октября 2022 года. Тогда петербургские медики диагностировали коронавирус у 1318 заболевших. Всего с начала пандемии COVID-19 в Петербурге выявили 1 856 160 случаев COVID-19.
При этом губернатор Александр Беглов ранее заявлял, что Северной столице удалось справиться с коронавирусом. Такое заявление он сделал после того, как митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий пролетел над городом с чудотворной иконой Казанской Божией Матери.