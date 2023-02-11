Колумбия заключила контракты на обслуживание вертолетов Ми-17 и UH-60

По данным СМИ, контракты по материально-техническому обеспечению (МТО) сроком на три с половиной года обойдутся Колумбии в 46,96 млн долларов. Сообщается, что договоры затронули обслуживание российских Ми-17 и американских UH-60 Black Hawk. Выбранные подрядчики не называются.