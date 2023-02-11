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Колумбия заключила контракты на обслуживание вертолетов Ми-17 и UH-60

Весь мир
Колумбия заключила контракты на обслуживание вертолетов Ми-17 и UH-60

Богота, 11 февраля. Министерство обороны Колумбии заключило контракты на обслуживание вертолетов Ми-17 и UH-60, состоящих на вооружении армейской авиации страны. Информацию об этом распространило издание Infodefensa.com.

По данным СМИ, контракты по материально-техническому обеспечению (МТО) сроком на три с половиной года обойдутся Колумбии в 46,96 млн долларов. Сообщается, что договоры затронули обслуживание российских Ми-17 и американских UH-60 Black Hawk. Выбранные подрядчики не называются.

На начало 2023 года на вооружении армии Колумбии находятся 24 вертолета различных версий Ми-17, а также 54 единицы американских UH-60A/L и S-70A4.

Колумбия с 1997 по 2002 годы приобрела 16 вертолетов Ми-17-1В. В 2007–2008 годах латиноамериканская страна дополнительно купила девять единиц Ми-17В-5.

США уже более полугода оказывают давление на государства Латинской Америки с требованием продать свои вертолеты советского образца для нужд ВСУ. В качестве альтернативы Пентагон предлагает технику американского производства.
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