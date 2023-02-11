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Посол Борисенко: Египет сохраняет верность традициям дружбы с Россией

Политика
Посол Борисенко: Египет сохраняет верность традициям дружбы с Россией

Власти Египта продолжают активно взаимодействовать с Россией, несмотря на давление со стороны представителей Запада. Об этом сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.

В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что арабским партнерам Москвы приходится непросто в сложившейся ситуации. На страны оказывается давление со стороны западных игроков, которые зачастую требуют прекратить любые контакты с российской стороной.

«Несмотря на весь этот прессинг, Египет сохраняет верность традициям дружбы между нашими странами, заложенным еще во времена президентства Гамаля Абдель Насера», — подчеркнул посол.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что Соединенные Штаты и Европа хотят восстановить зависимость Африки от Запада.
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