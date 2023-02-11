Двое мужчин ради денег напали на чиновника и его жену в дачном домике под Уфой

Сотрудники полиции задержали в Башкирии двух мужчин. Они стали фигурантами уголовного дела о разбойном нападении.
По версии силовиков, подельники пошли на преступление из-за нехватки денег. Злоумышленники ворвались в дачный дом, где находились 55-летняя женщина и ее муж-чиновник.
Налетчики достали нож и потребовали отдать сбережения. Затем они одели мужчине наручники, связали и начали пытать. К дому потерпевших вскоре подъехали друзья. Подозреваемые в страхе убежали.
Полицейские проверяют подельников на причастность к похожим преступлениям.