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Двое мужчин ради денег напали на чиновника и его жену в дачном домике под Уфой

Происшествия
Двое мужчин ради денег напали на чиновника и его жену в дачном домике под Уфой

Сотрудники полиции задержали в Башкирии двух мужчин. Они стали фигурантами уголовного дела о разбойном нападении.

По версии силовиков, подельники пошли на преступление из-за нехватки денег. Злоумышленники ворвались в дачный дом, где находились 55-летняя женщина и ее муж-чиновник.

Налетчики достали нож и потребовали отдать сбережения. Затем они одели мужчине наручники, связали и начали пытать. К дому потерпевших вскоре подъехали друзья. Подозреваемые в страхе убежали.

Полицейские проверяют подельников на причастность к похожим преступлениям.
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