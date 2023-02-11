Российские кинологи обследовали десять объектов в ходе поисков людей под завалами в Турции

Сотрудники МЧС России спасли более 250 жителей Турции, 60 из которых дети. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, сообщает РИА Новости.
По данным российского ведомства, за минувшие сутки кинологи из РФ обследовали 10 объектов в поисках живых людей. Сотни пострадавших получили медпомощь в полевом мобильном госпитале российского чрезвычайного ведомства. Работы идут круглосуточно. Специалисты используют аварийно-спасательные инструменты и спецтехнику.
Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции шестого февраля. Число жертв стихии, по последним данным, превысило 20 тысяч, раненых — более 80 тысяч.