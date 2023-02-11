Российские кинологи обследовали десять объектов в ходе поисков людей под завалами в Турции

По данным российского ведомства, за минувшие сутки кинологи из РФ обследовали 10 объектов в поисках живых людей. Сотни пострадавших получили медпомощь в полевом мобильном госпитале российского чрезвычайного ведомства. Работы идут круглосуточно. Специалисты используют аварийно-спасательные инструменты и спецтехнику.