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Аналитики NYT назвали приоритетную цель вероятного наступления украинской армии

Армия
Аналитики NYT назвали приоритетную цель вероятного наступления украинской армии

Аналитики американского издания The New York Times считают, что наиболее приоритетной целью весеннего контрнаступления украинской армии может стать Мелитополь.

«Город находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, что делает его важным для снабжения российских войск на юге», — пишет NYT.

Украинское командование понимает, что ВС РФ ожидают активных действий украинской армии на Южном направлении. ВСУ придется сдерживать российское наступление, пытаясь при этом сохранить личный состав и технику, говорится в материале.

Ранее украинские военные нанесли удар по Мелитополю из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
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