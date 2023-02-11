Кузбасские власти модернизировали трамплинный комплекс в преддверии игр «Дети Азии»

Кемеровские власти реконструировали спортивный комплекс для прыжков с трамплина на лыжах, построенный в Междуреченске в 1970 году. Об этом сообщило издание ТАСС, сославшись на губернатора региона Сергея Цивилева.
Как стало известно, восстановление приурочено к проведению II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Соревнования пройдут в нескольких районах Кемеровской области в период с 23 февраля по 5 марта 2023 года.
«Мы реконструировали два трамплина, которые теперь отвечают всем российским и международным стандартам», — рассказал Цивилев.
Чиновник добавил, что в спортивном комплексе на горе Югус появилась новая канатно-кресельная дорога. Также была обновлена инфраструктура, включая инженерные сети и судейско-тренерские блоки с раздевалками.
По имеющимся данными, власти выделили более 400 миллионов рублей на подготовку объекта к международному мероприятию.
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